ЗСУ фіксують перекидання сил ворога з Ленінградської області на Білгородщину

Російське військове командування перекидає резерви з Ленінградської області до Білгородської з метою ротації та поповнення резервів﻿. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.

"У нас з’явилася інформація про те, що він (ворог — ред.) заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб поповнити поточний некомплект і щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками — будемо повідомляти окремо" , — сказав він.

За словами Саранцева, росіяни також перекидають 136-ту ОМБр 58-ї армії із Запорізького на Харківський напрямок.