ЗСУ фіксують перекидання сил ворога з Ленінградської області на Білгородщину
Російське військове командування перекидає резерви з Ленінградської області до Білгородської з метою ротації та поповнення резервів. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ділова столиця.
"У нас з’явилася інформація про те, що він (ворог — ред.) заводить додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб поповнити поточний некомплект і щоб задіяти цих військових у подальших штурмових діях. За якими напрямками — будемо повідомляти окремо", — сказав він.
За словами Саранцева, росіяни також перекидають 136-ту ОМБр 58-ї армії із Запорізького на Харківський напрямок.
"Ми готові до розвитку подій, чекаємо їх і надамо їм відповідну зустріч. Ми цю бригаду знаємо, звичайно, її бойовий шлях. Вона була створена ще під час Чеченської війни, у них довга історія – є там і торгівля зброєю, людьми. Вони брали участь у бойових діях в Україні ще в 2014 році, брали участь у боях за Луганський аеропорт і в боях під Дебальцевим, мали численні втрати під Вугледаром минулого року. Тому ми їх зустрінемо та продовжимо їхній бойовий шлях", — підкреслик речник ОТУ "Харків".