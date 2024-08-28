У ЄС ведуть розслідування щодо Telegram - FT

Європейський Союз веде розслідування щодо того, чи міг Telegram порушити цифрові правила ЄС. Додаток міг не надати точних даних щодо кількості користувачів.﻿ З посиланням на Financial Times, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зазначається, що експерти ЄС з питань права та даних підозрюють, що Telegram занизив свою присутність в ЄС для того, щоб не перевищити поріг у 45 мільйонів користувачів. Вище цього порогу великі онлайн-платформи підпадають під дію низки брюссельських правил, покликаних перевірити їхній вплив.

Ця перевірка проходить паралельно з тим, що у Франції був затриманий засновник Telegram Павло Дуров.

Зазначається, що у лютому Telegram заявив, що в ЄС у нього 41 мільйон користувачів. Однак цього місяця, відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), Telegram повинен був надати оновлену цифру. Але не зробив цього, лише заявивши, що має "значно менше 45 мільйонів середньомісячних активних одержувачів в ЄС".

Саме не надання цих даних означає, що Telegram порушує DSA, і швидше за все перевірка ЄС виявить, що справжня кількість користувачів перевищує поріг для "дуже великих онлайн-платформ".

Платформи, яким надається таке визначення, мають більші зобов'язання щодо дотримання законодавства та модерації контенту, проведення аудиту третьою стороною та обов'язкового обміну даними з Європейською комісією.

Раніше цього року Дуров заявив Financial Times, що користувацька база Telegram "приблизно пропорційна населенню кожного ринку (або) континенту", за винятком Китаю.

Внутрішня служба даних і науки ЄС проводить технічне розслідування, щоб визначити кількість користувачів Telegram в ЄС. Чиновники, поінформовані про дослідження, а також ведуть переговори з додатком про його власні розрахунки.

"У нас є спосіб за допомогою наших власних систем і розрахунків визначити, наскільки точними є дані про користувачів. І якщо ми вважаємо, що вони не надають точних даних про користувачів, ми можемо в односторонньому порядку визначити їх як дуже велику платформу на основі нашого власного розслідування" , - сказав Томас Реньє, речник Комісії з цифрових питань.

DSA (Digital Services Act) - це регламент Європейського Союзу, спрямований на забезпечення безпеки онлайн-сервісів та відповідальності платформ за контент, який вони поширюють. Основні положення DSA включають:

Забезпечення безпеки користувачів : Платформи зобов'язані видаляти незаконний контент швидко та ефективно. Вони мають мати механізми для повідомлення та усунення такого контенту.

: Платформи зобов'язані видаляти незаконний контент швидко та ефективно. Вони мають мати механізми для повідомлення та усунення такого контенту. Прозорість алгоритмів : Великі платформи повинні пояснювати, як працюють їхні алгоритми рекомендацій, а також надавати користувачам можливість впливати на ці алгоритми або навіть вимикати їх.

: Великі платформи повинні пояснювати, як працюють їхні алгоритми рекомендацій, а також надавати користувачам можливість впливати на ці алгоритми або навіть вимикати їх. Контроль за рекламою : DSA регулює онлайн-рекламу, особливо таргетовану рекламу, вимагаючи прозорості в тому, як дані користувачів використовуються для її показу.

: DSA регулює онлайн-рекламу, особливо таргетовану рекламу, вимагаючи прозорості в тому, як дані користувачів використовуються для її показу. Захист неповнолітніх : Платформи мають забезпечити додаткові заходи для захисту дітей від шкідливого контенту та небезпечних практик онлайн-реклами.

: Платформи мають забезпечити додаткові заходи для захисту дітей від шкідливого контенту та небезпечних практик онлайн-реклами. Відповідальність великих платформ : Великі інтернет-компанії несуть більшу відповідальність за дотримання норм DSA, оскільки їх вплив на суспільство та економіку є значним.

: Великі інтернет-компанії несуть більшу відповідальність за дотримання норм DSA, оскільки їх вплив на суспільство та економіку є значним. Аудити та перевірки : Для найбільших платформ (тих, які мають понад 45 мільйонів користувачів в ЄС) будуть проводитися регулярні аудити, щоб забезпечити їхню відповідність правилам.

: Для найбільших платформ (тих, які мають понад 45 мільйонів користувачів в ЄС) будуть проводитися регулярні аудити, щоб забезпечити їхню відповідність правилам. Механізми подання скарг: Платформи повинні надати користувачам зрозумілі та доступні механізми для оскарження рішень щодо видалення контенту або блокування облікових записів.

Цей акт покликаний підвищити відповідальність онлайн-сервісів за їхню діяльність і створити більш прозоре й безпечне цифрове середовище для користувачів в Європейському Союзі.