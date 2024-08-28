Павлу Дурову висунули звинувачення та заборонили залишати Францію

Французький суд взяв під судовий нагляд засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Йому було заборонено залишати країну.﻿ З посиланням на Le Figaro, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зазначається, що Дурову було висунуто обвинувачення а також його взято під судовий нагляд. Йому призначено завдаток у розмірі 5 мільйонів євро, а також зобов'язали з’являтися у поліцейський відділок двічі на тиждень. Дурову заборонено залишати територію Франції.

Одне зі звинувачень проти Дурова стосується участі в управлінні інтернет-ресурсом, який дозволяє здійснювати незаконні транзакції (йому загрожує до 10 років ув'язнення - ред.).

Його також звинувачують у відмові надати інформацію або документи за запитом компетентних органів, а також у причетності до злочинів, включаючи незаконний обіг наркотиків, організоване шахрайство та надання криптографічних послуг.