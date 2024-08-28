Україна обговорює з країнами НАТО плани створення щита ППО

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що на засіданні Ради Україна-НАТО обговорювалися плани щодо створення щита ППО для України, повідомляє Новое время.

Умєров зазначив, що прийняв участь в режимі відеоконференції у засіданні Ради Україна-НАТО, скликаної у звʼязку з масованими ракетними обстрілами Росією українських міст.

«Два дні тому держава-терорист запустила понад 200 ракет та дронів, вбивши невинних людей та зруйнувавши критичну інфраструктуру» , — повідомив він.

Умєров зазначив, що поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті, обговорив подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Міністр підкреслив, що Україні потрібно посилювати протиповітряну оборону.