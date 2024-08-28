У Києві та двох регіонах вводять екстрені відключення світла

У Києві від сьогоднішнього вечора запроваджують екстренні відключення світла. Аварійні відключення електроенергії вводяться також у Черкаській та Чернігівській областях. З посиланням на ДТЕК "Київські електромережі", керівника Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця та АТ "Чернігівобленерго", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Київ

Зазначається, що у столиці графіки не діятимуть.

"Під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми" , - йдеться в заяві ДТЕК щодо введення у Києві екстренних відключень.

В прес-службі енергокомпанії додали, що у випадках аварійних вимкнень неможливо передбачити час відновлення світла.

Також абонентів у Києві просять максимально економно використовувати електроенергію, що може допомогти "зменшити навантаження на енергосистему та прискорити відновлення живлення для тих, хто наразі без світла".

Черкаська область

За словами керівника ОВА, за командою НЕК "Укренерго" від близько пів на одинадцяту вечора 28 серпня по області застосовані аварійні відключення електроенергії.

Варто зазначити, що графіки погодинних відключень у регіоні теж продовжують діяти.

Чернігівська область

Як йдеться в заяві "Чернігівобленерго", о 22:22 була отримана команда НЕК "Укренерго" на застосування двох черг Графіка аварійних відключень (ГАВ).

"Відключаємо 3 та 4 черги ГАВ" , - передали в енергетики.

Також в обленерго нагадали, що дізнатися, до якої черги відноситься конкретна адреса в регіоні, можна у розділі "Відключення" на сайті.