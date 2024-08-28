Росіяни запустили ударні дрони з різних напрямків

У ніч на четвер російські військові з півночі запустили БпЛА типу "Шахед" на Сумщину у західному напрямку.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили ЗСУ.﻿, повідомляє Українська правда.

О 11.56 з'явилися деталі напрямків руху ударних БпЛА: