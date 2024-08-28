Росіяни запустили ударні дрони з різних напрямків
У ніч на четвер російські військові з півночі запустили БпЛА типу "Шахед" на Сумщину у західному напрямку. З посиланням на Повітряні сили ЗСУ., повідомляє Українська правда.
О 11.56 з'явилися деталі напрямків руху ударних БпЛА:
- БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА на Сумщині курсом південно-західним.
- БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.
- БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-західний.
- БпЛА курсом на Кривий Ріг.