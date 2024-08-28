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Росіяни запустили ударні дрони з різних напрямків

Росіяни запустили ударні дрони з різних напрямків
Фото: Facebook

У ніч на четвер російські військові з півночі запустили БпЛА типу "Шахед" на Сумщину у західному напрямку.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили ЗСУ.﻿, повідомляє Українська правда.

О 11.56 з'явилися деталі напрямків руху ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА на Сумщині курсом південно-західним.
  • БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину.
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс - північно-західний.
  • БпЛА курсом на Кривий Ріг.

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