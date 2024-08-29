У трьох районах Києва впали уламки "Шахедів": пошкоджено будинок

У ніч на четвер у Києві було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови в Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах, повідомляє Українська правда.

"Триває атака ворожих БпЛА на Київ. В столиці працює протиповітряна оборона. В Дніпровському районі міста попередньо зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови. За оперативною інформацією - без руйнувань та потерпілих. Дані уточнюються та оновлюються" , – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

На місці падіння "Шахеда" без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки впали на дитячий майданчик між будинками.

О 5.42 Попко повідомив, що внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва уламки безпілотника впали на територію житлової забудови. У багатоквартирному будинку пошкоджено вікна та двері. Інформація щодо потерпілих встановлюється. На місце виїхали оперативні служби.

"За інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері у квартирі на 6 поверсі житлового будинку.﻿

У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується" , – зазначив Кличко.

О 6.24 Кличко повідомив про виклик екстрених служб в Деснянський район, де, за повідомленнями мешканців, впали уламки дрона. Підрозділи прямують на місце.

Пізніше він додав, що у Деснянському районі горить альтанка в котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі не надходила.