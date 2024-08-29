ISW проаналізував, скільки військових об'єктів РФ знаходиться в зоні досяжності ATACMS
За оцінками ISW, хоча російські війська вивели літаки за межі досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
За даними військових аналітиків, обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.
ISW зауважує, що численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях в Росії.
Експерти Інституту створили інтерактивну карту відомих військових об’єктів, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.
У ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів
Ключові висновки ISW за 28 серпня:
- Численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Великобританії дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових об'єктах у Росії.
- Кілька російських військових блогерів заявили 28 серпня, що темп українських атак в Курській області сповільнився, і що українські війська зараз намагаються окопатися і утримати окремі райони, які вони нещодавно захопили.
- Українські війська завдали ударів з безпілотників по об'єктах нафтової інфраструктури в Ростовській і Кіровській областях, а в ніч з 27 на 28 серпня, за повідомленнями, здійснили удар з безпілотника по Воронезькій області.
- Постійні зустрічі пов'язаного з Кремлем телеграм-проекту Rybar з іракськими офіційними особами, схоже, підтримують зусилля Іраку, підтримуваного Іраном, отримати більший контроль над своїм інформаційним та медіа-простором.
- Кремлівська стрічка новин ТАСС незабаром відкриє офіс в Ірані, підтримуючи зусилля Москви з поглиблення партнерства з Тегераном.
- Союзники Росії, схоже, все більше обмежують свої операції з російськими компаніями та фінансовими установами на тлі триваючого занепокоєння щодо впливу вторинних санкцій США.
- Як повідомляється, Федеральна служба безпеки Росії запобігла терористичній атаці в Республіці Інгушетія 28 серпня.
- Українські війська нещодавно відновили позиції на Сіверському напрямку.
- Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська, в межах Торецька, на південний схід від Покровська та на північний схід від Вугледара.
- За повідомленнями, Міністерство оборони Росії підтримує створення нового типу бойового підрозділу, який спеціалізуватиметься на використанні та протидії безпілотникам, безпілотним системам та іншому електронному обладнанню в окупованій Запорізькій області.