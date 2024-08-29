Боррель закликав не обмежувати Україну щодо використання зброї для ударів по Росії

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликає країни-партнери не обмежувати Україну у використанні наданої зброї. Це стосується ударів по Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє il Messaggero та Tagesschau.

Відповідну заяву очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель зробив, вітаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Брюсселі на неформальній зустрічі глава МЗС країн Європейського союзу.

"Обмеження на використання зброї, переданої Україні, мають бути зняті, має бути дозволене повне використання (зброї, - ред.) для нанесення ударів по військових цілях у Росії відповідно до міжнародних правил" , - сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС також закликав європейські країни надати Україні більше військової допомоги та висловив стурбованість повідомленнями про можливі скорочення допомоги у Німеччині.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні, 29 серпня, відвідає Брюссель. Він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу.

Темами переговорів у Брюсселі буде військова допомога, посилення протиповітряної оборони України. Також міністри обговорять вступ України до ЄС, просування формули миру і другий саміт миру.

Обмеження на використання зброї

Нагадаємо, навесні стало відомо, що країни-партнери дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по військових об'єктах в Росії. Але деякі партнери встановили обмеження, зокрема США та Німеччина. Україні дозволили використовувати західну зброю для ударів у прикордонних районах РФ.

Україна закликає зняти обмеження на використання зброї, пояснюючи, що це допоможе попередити майбутні російські атаки та зменшити її наступальний потенціал.

Керівник ОП Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров цього тижня відвідають США. За даними CNN, вони будуть просити зняти обмеження на удари по Росії далекобійними ракетами.