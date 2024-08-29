Генерал Нідерландів: Україна може використовувати наші F-16 для ударів по Росії

Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по російській території, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю NOS.

За словами генерала, Нідерланди "не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16".

"Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни", – підкреслив Ейхельсхайм.

Загалом Нідерланди пообіцяли надати Україні 24 літаки F-16. Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.

Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".

"Вони досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна", – сказав Ейхельсхайм.

Як відомо, винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.