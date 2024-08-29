Опитування показало, чи готові українці заради миру відмовитися від територій, НАТО та ЄС

Абсолютна більшість українців продовжує демонструвати свою неготовність виконувати вимоги Росії задля завершення війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

На визнання окупованих територій частиною РФ заради припинення війни готові піти лише 9% українців (у серпні 2023 року - менше 5%), а неприйнятним це вважає 81% (у серпні 2023 року - 90%).

Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили 18,5% українців, як і у серпні 2023 року, але більшість вважає це неприйнятним (67%, а у серпні 2023 року - 74%).

Неприйнятною для абсолютної більшості українців є і відмова від членства в Європейському Союзі (71%), а готових поступитися ним - 17%.

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, українці допускають проведення переговорів з Росією за певних умов. Але тільки 19,8% вважають, що переговори про мир можливі навіть зараз. Водночас 17,9% переконані, що переговори про мир з Росією взагалі неможливі.

За даними опитування КМІС, станом на травень 2024 року 32% опитаних вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Більшість (55%) виступали проти будь-яких територіальних поступок Росії.