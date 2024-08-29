Лукашенко заявив, що ніколи не буде воювати за межами Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніколи не віддасть наказ нападати на когось і воювати за межами Білорусі, повідомляє Українська правда.

Про це вiн заявив на зустрічі, яка була присвячена актуальним питанням інформаційної політики, відео з коротої публікує Telegram-канал "Пул первого".

"Те ж саме щодо української кризи (так Лукашенко називає російську війну проти України – ред.). Абсолютно зрозуміла, чесна політика. Тут я читаю і погано стає від того, що я читаю ці огляди світових засобів масової інформації: "Та Лукашенко те, та він це...". Та він завтра "аддасць загад – пойдуць туди". Ніякіх загадаў, ніяких наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все".

Він додав, що в Білорусі "пропагувати будемо тільки нашу білоруську правду".

За словами Лукашенка, білорусам не потрібно нічого вигадувати, оскільки і так "вистачає тем, вигідних для нас".