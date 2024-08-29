Румунія закликає посилювати підтримку України та санкції проти Росії

Румунія виступає за посилення та прискорення західними партнерами підтримки України, а також за зміцнення санкційної та ізоляційної політики проти РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила голова МЗС Румунії Лумініца Одобеску перед початком неформальної зустрічі голів МЗС Євросоюзу.

Вона зауважила, що цілі Росії проти України не змінилися. Також Одобеску наголосила на необхідності розблокування Європейського фонду миру та місії військової допомоги EUMAM для забезпечення української армії всім необхідним.

Очільниця МЗС Румунії зазначила, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, оскільки це стало "нормою" для Москви.

Окрім цього, Одобеску наголосила на тому, що партнери мають допомогти Україні підготуватися до зими. Через російські обстріли української енергетики вона знову може бути дуже складною.

Також Одобеску заявила, що Румунія буде продовжувати надавати підтримку Україні зі свого боку. За її словами, вона буде включати допомогу для енергосистеми як України, так і Молдови.

Очільниця МЗС Румунії закликала посилювати політику міжнародної ізоляції Росії, що буде включати збільшення санкційного тиску та ухвалення нових обмежень проти неї. Це потрібно, оскільки РФ продовжує загрожувати стабільності як України, так і Молдови, а також інших європейських країн.

"Я маю на увазі гібридні атаки Росії, спрямовані проти України, Молдови та країн-членів ЄС" , - зауважила вона.

Румунія та її підтримка України

З 2022 року Румунія активно підтримує Україну на шляху боротьби проти російського агресора, надаючи гуманітарну та військову допомогу. Вона прийняла сотні тисяч українських біженців, забезпечуючи їх житлом, медичною допомогою та освітою.

Також країна підтримувала санкції проти Росії на міжнародній арені, включаючи ініціативу з конфіскації заморожених російських активів. Крім того, Румунія допомагає Україні та Молдові з енергетичною безпекою на тлі постійних атак РФ на українську енергосистему.

До речі, Росія не один раз з 2022 року порушила повітряний простір Румунії. На її територію також падали уламки російських дронів та ракет, неодноразово оголошувалась повітряна тривога на прикордонні з Україною.

Румунське ППО завжди готове до захисту своєї держави від російських ракет та дронів. Окрім цього, країна постійно знищує що міни РФ, що дрейфують у водах Чорного моря.

Раніше ми повідомляли, що Україна та Румунія у цьому місяці підписали гарантії безпеки.