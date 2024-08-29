МЗС Литви про затримку постачання зброї ЗСУ: Чи ми не є частиною проблеми?

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що багато країн Європейського Союзу не виконують своїх зобов’язань щодо вчасного надання Україні обіцяної зброї, і це ускладнює ситуацію на фронті. Таку думку він висловив перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Європейська правда.

Ландсбергіс наголосив, що країни ЄС мають поставити собі запитання, чи в жорстоких атаках Росії на цивільні обʼєкти в Україні немає їхньої провини.

Він зауважив, що часто обіцяна якоюсь країною ЄС ще торік Україні зброя може бути доставлена на фронт лише у 2027 році. Буває, що поставлена зброя непридатна на фронті або потребує ремонту.

Очільник МЗС Литви наголосив, що з обіцяних Україні ЗРК Patriot Київ не отримав ще жодної, а також з червня не отримав жодного пакета боєприпасів від країн ЄС.

Крім того, Україна почала експлуатувати лише невелику кількість винищувачів F-16.

"Тому я запитую, чи ми не є частиною проблеми, чи ми до цього ставимося серйозно, чи ми дійсно вживаємо заходів, щоб ці жахливі речі припинилися?" – сказав Ландсбергіс.

Міністр підкреслив, що Росія має надійних друзів: Іран і Північну Корею, а вони готові постачати Росії обіцяну зброю.

Тому, як підкреслив міністр, європейські політики гарно розповідають своїм громадянам про допомогу Україні, а коли справа доходить до поставок озброєння – ситуація виглядає зовсім інакше.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.