Зеленський провів наради: обговорювали фронт та далекобійну зброю

Президент Володимир Зеленський провів дві важливі наради. Одна з них стосувалася ситуації на фронті, передусім на Покровському напрямку, та операції в Курській області. Друга – розробці вітчизняної далекобійної зброї.﻿ З посиланням на соцмережі Глави Української держави, повідомляє Укрінформ.

«Дві важливі наради. Перша – Головком Сирський і начальник Генштабу Баргилевич щодо фронту. Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги – Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях. Окремо обговорили операцію в Курській області. Завдання операції реалізовуються», – розповів Володимир Зеленський.

Друга нарада, за його словами, – з Головкомом Сирським, головою СБУ Малюком, керівником ГУРу Будановим та Мінстратегпрому – Камишіним.