Коломойському скасували арешт за однією із справ, але він залишається у СІЗО

Ігор Коломойський залишатиметься під вартою щонайменше до 25 жовтня, хоча в одній зі справ йому змінили запобіжний захід із тримання під вартою на заставу 1,8 мільярда грн, повідомляє Суспільне.

Прокурор Сергій Демінчук пояснив, що Коломойському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу в розмірі, який просив старший детектив Бюро економічної безпеки України.

Термін дії запобіжного заходу спливає 2 вересня 2024 року, і адвокат бізнесмена просив після цього випустити Коломойського.

"Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено строк дії тримання його під вартою в межах іншого кримінального провадження. Тому він надалі буде триматися під вартою" , — додав прокурор Демінчук.

Адвокат В'ячеслав Криглевич заявив у коментарі "Суспільному", що за вимогами Кримінально-процесуального кодексу України Коломойського мали звільнити з-під варти, проте Шевченківський суд не може звільнити його, бо є інше провадження. За ним Коломойського утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.