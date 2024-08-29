Путін готує нову "холодну війну" проти України - МЗС Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила господаря Кремля Владіміра Путіна у підготовці до нової "холодної війни" проти України.﻿ Про це пише Tagesschau, повідомляє Європейська правда.

В останні тижні і місяці інфраструктура тепло– і водопостачання була навмисно атакована, заявила Бербок під час консультацій з колегами в Брюсселі.

"З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку" , – сказала вона.

На її думку, Путін прагне ще більш масштабної "холодної війни", ніж у попередні роки.

За словами Бербок, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

Вона зазначила, що Німеччина хоче до кінця року поставити ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard.

Протиповітряна оборона "все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів на землі в Україні", наголосила Бербок.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.

ЗРК Patriot анонсували, зокрема, у липневому пакеті допомоги США.

Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття Patriot від Німеччини.