ЦРУ запобігло теракту ІДІЛ на концерті Тейлор Свіфт

ІДІЛ планував здійснити теракт на одному з концертів Eras Tour Тейлор Свіфт у Відні. Однак представники ЦРУ встигли завчасно попередити австрійську владу. З посиланням на Politico, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Заступник директора ЦРУ Девід Коен, повідомив, що управління попередило владу Австрії про запланований теракт на концерті Тейлор Свіфт у Відні на початку цього місяця.

"Вони планували вбити величезну кількість людей, десятки тисяч на цьому концерті, включаючи, я впевнений, багато американців" , - сказав Коен.

Зауважимо, що концерти поп-зірки у Відні на 8, 9 і 10 серпня були скасовані організаторами.

Це сталось після того, як австрійська поліція отримала попередження про терористичну змову, сплановану людьми, натхненними Ісламською державою.

Після попередження влада Австрії заарештувала двох чоловіків - 19-річного в місті Терніц, і ще одного в самому Відні, - які готувалися здійснити теракт. Третього підозрюваного, 18-річного громадянина Іраку, затримали через день.

Коен наголосив, що правоохоронці Австрії здійснили кілька арештів, оскільки агентство та партнери з розвідувального співтовариства надали їм інформацію про те, що планувала зробити ця група, пов’язана з ІДІЛ.

Нагадаємо піку своєї популярності співачка досягла минулого року. Адже Тейлор Свіфт стала людиною року 2023 за версією журналу Time.

Зауважимо, що тур "The Eras Tour" - це шостий концертний тур американської співачки, який вона описує як музичну подорож через всі свої музичні "епохи".

Eras Tour став її найбільш масштабним туром, що включає 146 виступів на п'яти континентах.

Зауважимо, що минулого року на одному з концертів Свіфт померла фанатка. А вже цьогоріч фани Тейлор Свіфт спровокували землетрус прямо на її концерті. Сейсмологи зазначили, що подібні коливання спричинені синхронними стрибками та танцями глядачів.

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