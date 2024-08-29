Сирський кілька разів побував на Покровському напрямі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський кілька побував на Покровському напрямку, де точаться найінтенсивніші бої з ворогом. Повідомив, що займався вирішенням питань забезпечення.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Сирського, повідомляє Українська правда.

"​​Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація.

Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.

Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово" , - завив головком.

За його словами, бої носять виключно жорсткий характер.

Сирський відзначив надзвичайну стійкість воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.

Та військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 151-ї окремої механізованої бригади, які "не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою".

Командувач ЗСУ додав, що в таких умовах головна задача - "посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів". За словами Сирського, над цими він і працював на Покровському напрямку.