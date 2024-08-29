Україна втратила перший літак F-16 – WSJ

Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі в понеділок. Про це пише американське видання The Wall Street Journal (WSJ), посилаючись на американського чиновника, повідомляє Радіо Свобода.

За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого ракетного обстрілу з боку Росії в понеділок 26 серпня, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота, йдеться у матеріалі.

Офіційних коментарів наразі немає. Повітряні сили ЗСУ інформацію не коментували.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вперше застосувала винищувачі в бою, щоб збити російські ракети під час масованої атаки Росії.

У ніч на понеділок, 26 серпня, російські війська завдали масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору країни. У Повітряних силах зазначили, що війська РФ запустили по Україні 127 ракет та 109 ударних БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БПЛА.

Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня.

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