Італія не дозволятиме Україні бити по території РФ своєю зброєю

Італія не дозволятиме Україні завдавати ударів переданою зброєю по території Росії. Її позиція у цьому питанні не змінилася, повідомив перед зустріччю очільників МЗС Євросоюзу міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє Радіо Свобода.

Він зазначив, що «кожна країна вирішує особисто, чи дозволяти Україні атакувати Росію переданою зброєю».

За словами Таяні, Італія надала в основному оборонну зброю. Зокрема, зараз вона має намір передати систему ППО SAMP/T, яка «не може бути використана на російській території».

«Ми повторюємо, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією, НАТО не перебуває у стані війни з Росією, тому для Італії позиція залишається такою: використовувати нашу зброю на українській території. А інші країни будуть вирішувати, як вони вважають за потрібне» , – заявив глава МЗС.

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