Генштаб ЗСУ підтвердив втрату F-16 та загибель пілота

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувачі F-16, льотчик загинув.﻿﻿ З посиланням на Генштаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Під час відбиття ракетного удару з боку РФ по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України.

В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув" , - йдеться у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

29 серпня низка західних ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.

26 серпня, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар, загинув льотчик Олексій Месь.