ЗСУ не вважають причиною трагедії з F-16 помилку пілота - CNN

Телеканал CNN з посиланням на джерело в українському військовому відомстві повідомив, що у катастрофі винищувача F-16 загинув провідний український пілот з позивним "Мунфіш" Олексій Месь, повідомляє Українська правда.

"Пілот Олексій Месь, відомий як "Мунфіш", загинув у катастрофі під час "відбиття найбільшої в історії повітряної атаки" Росії на Україну" , - йдеться у матеріалі.

Джерело додало, що Збройні сили України не вважають причиною інциденту помилку пілота.