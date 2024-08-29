ЗСУ не вважають причиною трагедії з F-16 помилку пілота - CNN
Телеканал CNN з посиланням на джерело в українському військовому відомстві повідомив, що у катастрофі винищувача F-16 загинув провідний український пілот з позивним "Мунфіш" Олексій Месь, повідомляє Українська правда.
"Пілот Олексій Месь, відомий як "Мунфіш", загинув у катастрофі під час "відбиття найбільшої в історії повітряної атаки" Росії на Україну", - йдеться у матеріалі.
Джерело додало, що Збройні сили України не вважають причиною інциденту помилку пілота.
"Наразі ведеться розслідування авіакатастрофи, і до участі в ньому будуть запрошені міжнародні експерти", - повідомляє CNN.