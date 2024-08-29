У Чехії кажуть, що поставки боєприпасів в рамках їхньої ініціативи йдуть за планом

Усі поставки в рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів відбуваються відповідно до контрактів, що високо оцінив Київ.﻿﻿ З посиланням на заяву на зустрічі в Брюсселі міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, якого цитують Ceske Noviny, повідомляє Українська правда.

Прага вже оголосила, що завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів Україна отримає 100 000 одиниць боєприпасів протягом липня-серпня. До кінця року в Україну може бути доставлено загалом 500 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.

Ситуація в Україні стала першою темою, яку обговорили міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу на сьогоднішній неформальній зустрічі.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба згадав про затримку в доставці військової допомоги.

"З боєприпасами обіцянка виконується, йдеться більше про зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони. Ситуація складна, тому що систем протиповітряної оборони мало, і кожен захищає їх, тому що потрібно мати можливість захищати і свій власний повітряний простір" , – сказав Ліпавський.

На засіданні Чехія знову закликала підтримати її пропозицію щодо обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.

"Є група країн, які нас підтримують. Румунія, Польща, Данія, Нідерланди, три країни Балтії. Але мені потрібно розширити цю групу і поговорити з тими, хто не хоче" , – сказав Ліпавський.

Чехія вже дев'ять місяців наполягає на тому, щоб Європейський Союз обмежив пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. Згідно з пропозицією, російські дипломати отримають візи і дозволи на проживання, які дозволять їм пересуватися тільки в межах країни перебування, а не по всьому Шенгену.

"Це пропозиція, яка має сприяти обмеженню шпигунської діяльності Росії в Європі" , – додав Ліпавський.

Деякі країни, наприклад, Німеччина, Угорщина чи Італія, мають проблеми з цим заходом, вони особливо побоюються кроків у відповідь з боку Москви.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.