Президент Чехії вважає, що Україна має сама вирішувати, чи атакувати РФ літаками F-16

Президент Чехії Петр Павел, відповідаючи на запитання французького телебачення про можливе використання українцями винищувачів F-16 для атак на цілі на території Росії, заявив, що Україна повинна сама вирішувати, яким чином використовувати надану їй зброю, в тому числі літаки F-16.﻿﻿ З посиланням на Novinky, повідомляє Українська правда.

"Якщо, відповідно до статті 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні проти агресії і допомагаємо їй матеріальними поставками, а не безпосередньою участю в бойових діях, то це справа України, як використовувати ці поставки зброї" , - сказав Павел.

На його думку, завдання Україною ударів по об'єктах на території Росії є абсолютно легітимним.