Бразилія не повідомила Україні про намір представити спільний мирний план із Китаєм

Бразилія не попереджала Україну про намір презентувати разом з Китаєм мирний план щодо завершення війни Росії проти України. ﻿﻿Про це розповів посол України у Бразилії Андрій Мельник, повідомляє Українська правда.

"Бразильці із нами цією ідеєю не ділилися. І це для нас виклик – відсутність довіри, коли ти йдеш до дипломатичного радника, чудово спілкуєшся, запитуєш, які плани, яка буде позиція (на Саміті миру – ред.), але лише потім бачиш, що насправді вони готують альтернативний підхід" , - сказав він.

На думку Мельника, спільний мирний план щодо врегулювання війни в Україні є взаємовигідним для Китаю та Бразилії: КНР "розуміє, що жоден план, який він готує, не буде підтриманий колективним Заходом, якщо це буде виключно китайський план", а Бразилія хоче за допомогою Китаю отримати для себе роль одного зі світових лідерів.

Нагадаємо, Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння "політичному вирішенню української кризи". У Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що цей план "отримав позитивну реакцію у понад 110 країн світу".

Бразилія одна із країн, які не підписали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії.