У РФ заарештували колишнього заступника міністра оборони
У Росії за підозрою в шахрайстві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Павла Попова. Йому загрожує до 10 років колонії. Про затримання Попова пишуть росЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
У Слідчому комітеті РФ зазначили, що Попов, який відповідав за розвиток парку "Патріот" збагачувався його коштом спільно з директором парку В'ячеславом Ахмедовим і заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони Володимиром Шестеровим, пишуть роспропагандисти РИА Новости.
Слідство також встановило, що Попов організував виконання будівельних і ремонтних робіт, а також постачання різних матеріальних цінностей на свою заміську ділянку в Красногорському районі коштом парку.
Крім того, у Слідчому комітеті кажуть, що він примушував керівників комерційних організацій виконувати будівельно-монтажні роботи в себе в апартаментах, при цьому не платив за них.
Як пише видання, у власності Попова і членів його сім'ї перебувають об'єкти нерухомості у престижних районах Москви, Московської області та Краснодарського краю. Їхня загальна вартість — понад 500 млн рублів. Наразі правоохоронці перевіряють законність придбання.
У виданні згодом додали, що Павлу Попову загрожує до 10 років колонії у справі про шахрайство.
Російська служба Радіо Свобода повідомила, що військовий суд у Москві відправив Попова у СІЗО.
"Засідання суду пройшло в закритому режимі. Суд визнав, що в іншому разі може бути розкрита таємниця слідства, — додали у виданні.