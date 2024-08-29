У РФ заарештували колишнього заступника міністра оборони

У Росії за підозрою в шахрайстві заарештували колишнього заступника міністра оборони РФ Павла Попова. Йому загрожує до 10 років колонії﻿. Про затримання Попова пишуть росЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

У Слідчому комітеті РФ зазначили, що Попов, який відповідав за розвиток парку "Патріот" збагачувався його коштом спільно з директором парку В'ячеславом Ахмедовим і заступником начальника Головного управління інноваційного розвитку Міноборони Володимиром Шестеровим, пишуть роспропагандисти РИА Новости.

Слідство також встановило, що Попов організував виконання будівельних і ремонтних робіт, а також постачання різних матеріальних цінностей на свою заміську ділянку в Красногорському районі коштом парку.

Крім того, у Слідчому комітеті кажуть, що він примушував керівників комерційних організацій виконувати будівельно-монтажні роботи в себе в апартаментах, при цьому не платив за них.

Як пише видання, у власності Попова і членів його сім'ї перебувають об'єкти нерухомості у престижних районах Москви, Московської області та Краснодарського краю. Їхня загальна вартість — понад 500 млн рублів. Наразі правоохоронці перевіряють законність придбання.

У виданні згодом додали, що Павлу Попову загрожує до 10 років колонії у справі про шахрайство.

Російська служба Радіо Свобода повідомила, що військовий суд у Москві відправив Попова у СІЗО.