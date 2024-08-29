У Швеції повідомили про зростання ризику диверсій РФ на оборонних підприємствах

Поліція Швеції заявила заявило про зростання ризику російських диверсійних операцій на території країни. З посиланням на SVT, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як розповів представник поліції Карл Мелін, на фоні повномасштабного вторгнення РФ в Україну зріс ризик російських диверсій у Швеції.

Саме підприємства військово-промислового комплексу Швеції вважаються найбільш вірогідною метою можливих диверсій. За словами Меліна, ймовірність російських диверсій також зросла в деяких інших країнах Європи. Одак він не уточнив, про які країни йдеться.

Нещодавно видання Spiegel повідомляло, що у німецькому Кельн-Вані правоохоронці розслідують можливу диверсію.

Німецька база у Кельні є важливим логістичним вузлом зокрема і для підтримки України. Зазвичай українські військові, які завершили навчання, вилітають із Кельна до Польщі.

Після повідомлень про диверсії на базах у Бундестазі заявили, що підозрюють Росію.