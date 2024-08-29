Євросоюз не визнає "демократичну легітимність" Мадуро

Європейський Союз не визнає "демократичну легітимність" президента Венесуели Ніколаса Мадуро, заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. З посиланням на Barron's, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Борреля, Мадуро вважатиметься президентом де-факто. Однак ЄС заперечує його легітимність.

"Ми заперечуємо демократичну легітимність на основі результату, який неможливо перевірити" , - заявив Боррель.

Ніколас Мадуро - президент Венесуели, який прийшов до влади у 2013 році після смерті свого попередника Уго Чавеса. До цього Мадуро був віце-президентом і міністром закордонних справ Венесуели. Його правління відзначається значними політичними та економічними кризами в країні, включаючи гіперінфляцію, масову міграцію населення, дефіцит товарів і енергетичні проблеми. Попри міжнародний тиск і санкції, Мадуро продовжує утримувати владу, спираючись на підтримку армії, а також на союзників, таких як Росія, Китай і Куба.

Його правління є дуже суперечливим - частина міжнародної спільноти вважає його нелегітимним, тоді як інші країни визнають його як законного президента Венесуели.

Нагадаємо, 28 липня у Венесуелі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційним повідомленням, на них здобув перемогу чинний президент Ніколас Мадуро. Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, у країні пройшли масові акції протесту. Однак США і ЄС не визнають результати виборів, що пройшли.

Зокрема, президент США Джо Байден і президент Бразилії Лула да Сілва закликали уряд Венесуели оприлюднити детальні дані голосування на президентських виборах.

Водночас Сполучені Штати хочуть запропонувати Мадуро відмовитись від влади в обмін на амністію.