Боррель зробив заяву щодо ударів Україною зброєю країн ЄС по РФ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні в Брюсселі обговорили можливе зняття з України обмежень на удари по цілях у Росії. Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Європейська правда.

Боррель зазначив, що міністри Євросоюзу обговорювали можливість зняття обмежень на радіус дії зброї, наданої Україні.

"Зрештою, висновок полягає в тому, що це – рішення окремої держави, і держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним" , – додав він.

Топдипломат Євросоюзу звернув увагу, що деякі держави-члени ЄС не надають Україні далекобійних ракет, "тож це не те рішення, в якому вони мають будь-яку практичну залученість".