В Ізраїлі заявили про ліквідацію командира Ісламського джихаду

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію п'ятьох палестинських бойовиків, серед яких був командир угрупування Ісламський джихад. З посиланням на CNN, повідомляє Новое время.

Бої почалися після масштабного рейду Ізраїлю на Західному березі ріки Йордан 28 серпня, спрямованого на знищення «ісламсько-іранської терористичної інфраструктури». Серед загиблих — Мухаммад Джаббер, лідер Ісламського джихаду, якого ЦАХАЛ звинуватив у терористичних нападах на цивільних.

За перший день операції ЦАХАЛ заявив про знищення 12 бойовиків і знешкодження десятків вибухових пристроїв.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац попередив про необхідність протидіяти співпраці Ірану з ХАМАС і Хезболлою, які намагаються створити «східний фронт» проти Ізраїлю.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив «глибоке занепокоєння» операцією Ізраїлю, закликавши до «негайного припинення бойових дій».



