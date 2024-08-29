Енергосистема після масованого обстрілу 26 серпня залишається цілісною - Міненерго

Після російської масованої атаки 26 серпня енергосистема України залишається «цілісною і збалансованою». Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє Новое время.

За словами Гринчук, ситуація в енергосистемі Україні залишається складною. Вона додала, що наразі на всіх пошкоджених об'єктах тривають роботи з відновлення — йдеться про розбір завалів, розмінування й заміну зруйнованого обладнання.

«Роботи тривають 24/7. Енергетикам вдалося не допустити системної аварії. Система залишається цілісною і збалансованою. Ситуація контрольована» , — заявила Гринчук.

Також вона зазначила, що на енергооб'єктах триває також підготовка до зимового сезону.

Раніше гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота заявляв, що на Київській ГЕС триває розбір завалів після російського удару 26 серпня. За його словами, експерти поки що не можуть повністю оцінити всі технічні наслідки атаки.