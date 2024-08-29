Покровський напрямок: Путін, ймовірно, має 10-12 тижнів для досягнення цілей - Sky News

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче забезпечити сухопутний коридор між окупованим Кримом і Донецькою областю. Про це пише Sky News, повідомляє Новое время.

За словами військового аналітика Шона Белла, влітку основні зусилля Росії були спрямовані на захоплення частини Донецької області, що перебуває під контролем України. Попри значні втрати, росіяни продовжують «повільне, але впевнене» просування, зазначається в матеріалі.

Sky News пише, що Покровськ для ЗСУ є стратегічно важливим логістичним і транспортним вузлом у регіоні, а російський диктатор Путін розуміє, що взимку буде складно підтримувати динаміку просування. Через це в нього є, можливо, 10−12 тижнів, щоб «досягти своїх цілей», сказано в матеріалі.

Sky News також пише, що якщо російські окупанти захоплять Покровськ до зими, то Путін може дати зрозуміти, що готовий до переговорів щодо припинення війни.