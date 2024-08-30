У низці областей України ввели зміни у графіках відключенння світла

У частині областей України ввели зміни у графіки відключення світла на 30 серпня. Вимикати будуть додатково ще одну чергу, повідомляє РБК-Україна.

Детальніше про зміни у графіках у матеріалі нижче.

Вчора "Укренерго" повідомило, що сьогодні з початку доби до 06:00 діятиме одна черга відключень світла. До 09:00 вимикали дві черги. Очікувалося, що зранку до 14:00 знеструмлюватиметься одна черга, а з 14:00 до 18:00 - дві черги.

Проте у низці областей України змінилися графіки. Відключення світла посилюються, енергетики будуть додатково вимикати ще одну чергу. Так, зміни ввели:

Сумська область: з 00:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 - знеструмлюватиметься дві черги, з 18:00 до 21:00 - три черги;

Запорізька область: з 09:00 до 14:00 введуть додатково ще одну чергу у графіки погодинних відключень;

Кіровоградська область: з 08:00 до 18:00 буде дві черги, з 18:00 до 21:00 - три;

Черкаська область: до 18:00 знеструмлюватимуть по дві черги, а з 18:00 до 21:00 - вимикатимуть три черги;

Чернігівська область: з 09:00 до 14:00 відключатимуть електрику у двох чергах замість однієї.

Пошкодження енергетики

Нагадаємо, навесні 2024 року російські війська відновили обстріли енергетики України. Внаслідок масштабних атак були серйозно пошкоджені об'єкти генерації, зокрема низка українських ТЕС.

Влітку окупанти продовжили обстріли. Один з найбільших комбінованих ударів відбувся 26 серпня. Були атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у 15 областях України. Через значні пошкодження в Україні почали знову вводити відключення світла.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький припускає, що взимку в Україні можуть бути проблеми зі світлом. На його думку, при теплій зимовій погоді відключень можна уникнути, але при сильному морозі без обмежень не обійдеться.