В Умані відкрили перший на Черкащині центр рекрутингу Сил оборони України. Він розташований у приміщенні ЦНАП за адресою вул.Європейська,1, повідомляє Українська правда.

Про це пише Мініоборони.

Це вже 34-й центр загалом в Україні, який створюється місцевими органами влади.

Зазначається, що через центр рекрутингу української армії можна долучитися до підрозділів не тільки ЗСУ, а й інших Сил оборони. Всього доступно понад 10 тисяч вакансій, а їх кількість постійно збільшується.

Консультацію можна також можна отримати за телефоном 0630500535 або написавши на адресу rekruter.uman@gmail.com.

"Важливою особливістю всіх центрів рекрутингу української армії є повний супровід людини протягом всього "шляху рекрута". Рекрутери допомагають оформлювати документи та контролюють кожний етап долучення до служби у війську до моменту, поки людина не опиниться в обраній військовій частині".