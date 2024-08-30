Чичеріна похвалилася сумкою Сhanel, вкраденою мародерами в Україні
Російська співачка Юлія Чичеріна розповіла, що їй подарували "трофейну" сумку французького бренду Chanel, повідомляє Ділова столиця.
Так, Чичеріна з'явилася на кадрі з бійцями російської окупаційної армії в Україні.
За словами співачки, яка підтримує війну, на фронті "зловили французів".
"Це у них патронташі такі", — засміялася Чичеріна.
Росіянка у кадрі весь час кривлялася.
"Увага, російські мародери! Чичеріна похвалилася вкраденою в Україні сумкою Chanel", — попередили в Мережі.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року Юлія Чичеріна, якій в Україні загрожує довічне ув'язнення за виправдання агресії РФ проти нашої країни, вирішила звернутися до її мешканців. У ньому співачка закликала українців "схаменутися".