Чичеріна похвалилася сумкою Сhanel, вкраденою мародерами в Україні

Російська співачка Юлія Чичеріна розповіла, що їй подарували "трофейну" сумку французького бренду Chanel, повідомляє Ділова столиця.

Так, Чичеріна з'явилася на кадрі з бійцями російської окупаційної армії в Україні.

За словами співачки, яка підтримує війну, на фронті "зловили французів".

"Це у них патронташі такі" , — засміялася Чичеріна.

Росіянка у кадрі весь час кривлялася.

"Увага, російські мародери! Чичеріна похвалилася вкраденою в Україні сумкою Chanel" , — попередили в Мережі.

Внимание, российские марадеры!Чичерина похвасталась украденной в Украине сумкой CHANEL. pic.twitter.com/lwCujtSRLF — LaraFilinskayaUkraine???????? (@LaraFilinni) August 30, 2024

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Юлія Чичеріна, якій в Україні загрожує довічне ув'язнення за виправдання агресії РФ проти нашої країни, вирішила звернутися до її мешканців. У ньому співачка закликала українців "схаменутися".