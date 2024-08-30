ЗСУ фактично втратили контроль над Новогродівкою - DeepState

На Покровський напрямок Росія залучила значні сили, які перебували в оперативному резерві. Зараз вони використовуються для штурму в районі Селидово та Новогродівки. Про це розповів співзасновник та аналітик проекту DeepState Руслан Мікула, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За останні два з половиною тижні ворог досяг суттєвих успіхів на Покровському напрямку. Це пов'язано з тим, що росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Зараз вони використовуються для штурмових дій у районі Селидового та Новогродівки" , - зазначив Микула.

За його словами, наші війська певною мірою не були готові до інтенсивного тиску з боку ворога.

"На цей момент фактично втрачено контроль над Новогродівкою. Ворог вже заходить у Селидове і намагається просунутися до Українська, ще одного ключового міста на цій ділянці" , - додав аналітик DeepState.

29 серпня у DeepState повідомили, що російські загарбники встановили свій прапор на адмінбудівлях шахти "Котляревська" східніше від Селидового.



