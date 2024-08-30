Бельгія допоможе відбудовувати Київську та Чернігівську області

Бельгія бере патронат над Києвом та областю, а також над Черніговом та областю й планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури, повідомляє Економічна правда.

Про це заявило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України з посиланням на меморандуми, які підписали в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

Документи передбачають, що сторони будуть реконструювати, оновлювати та будувати об’єкти освіти, охорони здоров’я та енергетичної інфраструктури.