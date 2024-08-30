Авіаудар окупантів по Харкову: мінімум четверо загиблих, десятки поранених

У Харкові російські терористи поцілили авіабомбою по 12-поверховому житловому будинку, щонайменше троє людей загинули, серед них дитина, 28 поранених.﻿ Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов.

“За попередньою інформацією, в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі ніби обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується” , - розповів Терехов.

"Вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі" , - додав він у наступному дописі.

Крім того, у Немишлянському районі Харкова окупанти вбили дитину на дитячому майданчику. Ще щонайменше троє людей поранені.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов.

“У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих” , - повідомив мер.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі, що удень 30 серпня росіяни завдали авіаударів по Харкову та Чугуєву, у Харкові є влучання по цивільній інфраструктурі та в житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені.

Згодом він додав, що пошкоджена освітня установа.

За інформацією начальника Харківської ОВА, відомо вже про 28 поранених унаслідок ударів, медики продовжують працювати на місцях влучань.

Олег Синегубов уточнив, що дівчинці, яка загинула у Харкові, було 14 років.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар КАБом по житлових будинках у Харкові. Він повідомив, що до рятувальної операції залучили всі служби, і подякував рятувальникам.