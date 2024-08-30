Авіаудар оккупантів по Харкову: шестеро загиблих, десятки поранених (Оновлено)

У Харкові російські терористи поцілили авіабомбою по 12-поверховому житловому будинку, щонайменше троє людей загинули, серед них дитина, 28 поранених.﻿ Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов.

“За попередньою інформацією, в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-поверховому житловому будинку. Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється. Також маємо попередню інформацію про удар по Немишлянському району. У центрі ніби обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується” , - розповів Терехов.

"Вже відомо про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі" , - додав він у наступному дописі.

Крім того, у Немишлянському районі Харкова окупанти вбили дитину на дитячому майданчику. Ще щонайменше троє людей поранені.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов.

“У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені. В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих” , - повідомив мер.

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі, що удень 30 серпня росіяни завдали авіаударів по Харкову та Чугуєву, у Харкові є влучання по цивільній інфраструктурі та в житлову багатоповерхівку, є загиблі та поранені.

Згодом він додав, що пошкоджена освітня установа.

За інформацією начальника Харківської ОВА, відомо вже про 28 поранених унаслідок ударів, медики продовжують працювати на місцях влучань.

Олег Синегубов уточнив, що дівчинці, яка загинула у Харкові, було 14 років.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар КАБом по житлових будинках у Харкові. Він повідомив, що до рятувальної операції залучили всі служби, і подякував рятувальникам.

«Удару… не було б, якби наші Сили оборони мали здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну у захисті. Нам потрібні далекобійні можливості» , — наголосив він.

17:24 Синєгубов заявив﻿, що кількість загиблих зросла до п'яти.

17:25 Із пошкодженого будинку евакуювали 12 осіб, серед них дитина, повідомив спікер ДСНС Харківської області Євген Василенко в коментарі Суспільному.

17:36 Олег Синєгубов розповів﻿ про наслідки російських ударів по Харкову:

в Індустріальному районі - приліт у 12-поверховий будинок. Загинули три людини, пошкоджено п'ять машин;

ще один приліт у тому ж районі - у дитячий майданчик, загинула 14-річна дівчинка, четверо постраждалих;

центральна частина міста - влучання в землю, загорілася трава;

Слобідський район - влучання у складське приміщення, двоє постраждалих;

у тому ж районі - пошкоджено три будинки, постраждало шестеро осіб.

17:46 Синєгубов уточнив﻿, що приблизно 20 постраждалих перебувають у важкому або вкрай важкому стані. Деякі люди втратили кінцівки. Триває рятувальна операція в житловому 12-поверховому будинку. На верхніх поверхах можуть перебувати люди, є ризик руйнування будівлі.

17:55 Кількість постраждалих зросла до 47, повідомив﻿ Синєгубов.

17:56 Офіс генпрокурора заявив﻿, що за фактом масованої атаки по Харкову порушили кримінальну справу (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством - ч.2 ст. 438 КК України). Пошкоджено 12-поверховий будинок, навчальний заклад, житлові будинки, гаражі. Translated with DeepL.com (free version)

18:44 Станом на 18:20 відомо про п’ятьох загиблих та 42 поранених, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

19:06 Кількість загиблих зросла до шести, заявив Синєгубов.

19:07 За даними глави МВС Ігоря Клименка, у Харкові постраждали щонайменше 55 людей. На місцях ударів працюють оперативні служби.