В "Укренерго" повідомили, як у суботу діятимуть графіки
У суботу 31 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби. Со ссылкой на пресслужбу "Укренерго", повідомляє Економічна правда.
Обсяги відключень наступні:
- 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
- 16:00 – 22:00 – дві черги відключень
- 22:00 – 24:00 – одна черга відключень
Так, обсяг обмежень у суботу буде легшим, ніж у п'ятницю, коли відключалося до трьох черг споживачів.
Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.