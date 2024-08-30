В "Укренерго" повідомили, як у суботу діятимуть графіки

У суботу 31 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби.﻿ Со ссылкой на пресслужбу "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Обсяги відключень наступні:

00:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 22:00 – дві черги відключень

22:00 – 24:00 – одна черга відключень

Так, обсяг обмежень у суботу буде легшим, ніж у п'ятницю, коли відключалося до трьох черг споживачів.

Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.