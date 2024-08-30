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В "Укренерго" повідомили, як у суботу діятимуть графіки

В "Укренерго" повідомили, як у суботу діятимуть графіки
Фото: Рixabay

У суботу 31 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби.﻿ Со ссылкой на пресслужбу "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Обсяги відключень наступні:

  • 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
  • 16:00 – 22:00 – дві черги відключень
  • 22:00 – 24:00 – одна черга відключень

Так, обсяг обмежень у суботу буде легшим, ніж у п'ятницю, коли відключалося до трьох черг споживачів.

Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

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