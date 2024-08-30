У Польщі заявили, що не збиватимуть над Україною російські ракети та дрони

У Міноборони Польщі заявили, що їхня протиповітряна оборона не збиватиме російські ракети та ударні дрони над територією України. З посиланням на Польське радіо, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський.

За словами Залевського, країни ЄС та НАТО «не сторони у цій війні». Він додав, що Польща виступає за посилення оборонних можливостей України.

«Україна повинна мати чим захищатися, захищати свою територію, свій повітряний простір. Але ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що насправді є одним з очікувань України, тобто можливість збивати російські ракети чи безпілотники з території Польщі» , — заявив польський посадовець.

За його словами, країни НАТО мають значно посилити українську ППО, для того, щоб «не потребувати такої підтримки з боку польської авіації».