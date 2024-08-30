Міноборони Румунії направило до парламенту законопроект про передачу Україні Patriot

Міністерство національної оборони Румунії направило до парламенту законопроєкт, який передбачає передачу Україні румунського зенітно-ракетного комплексу Patriot. З посиланням на румунську службу Радіо Свобода, повідомляє Новое время.

У законопроєкті Міністерство оборони Румунії заявило про намір передати Україні зенітно-ракетну систему Patriot у найсучаснішій модифікації, яку країна отримала зі США.

Загалом Румунія має отримати сім таких комплексів, з яких чотири вже перебувають у країні, а дві системи введені в експлуатацію. Для офіційного оформлення передачі пропонується внести зміни до закону від 2017 року, за яким Румунія придбала сім систем Patriot у США на суму майже 4 мільярди доларів.

У документі також зазначено, що Бухарест отримає нову систему протиповітряної оборони, профінансовану за рахунок партнерів, а парламент має затвердити додаткові витрати на збори та комісії в розмірі близько 60 мільйонів доларів.

Хоча законопроєкт не визначає конкретної дати передачі системи Patriot Україні, він наголошує на необхідності здійснити це «якнайшвидше». Розгляд цього законопроєкту розпочнеться під час осінньої сесії парламенту, яка стартує 2 вересня.



