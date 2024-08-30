Міжнародне право дозволяє Україні бити територією РФ - Британія в ООН

Статут ООН дає право Україні “проєктувати силу” на територію Росії, яка є агресором. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив політичний координатор Постійного представництва Великої Британії при Організації Фергус Екерслі, повідомляє Укрінформ.

"Прямі удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву" , - сказав Екерслі.

Він наголосив, що "Росія не може посилювати війну з власної території, нарощуючи удари по цивільному населенню, водночас очікуючи, що Україна не намагатиметься усунути джерело загрози".

"Ми продовжимо забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу" , - зазначив дипломат.

Екерслі звернув увагу, що ні Сполучене Королівство, ні наші партнери не прагнуть прямої конфронтації із Росією або ширшої ескалації напруженості.

"Російська дезінформація, погрози й неправдиві обвинувачення не завадять Сполученому Королівству чи нашим союзникам непохитно підтримувати Україну, в тому числі надаючи їй необхідні для захисту своїх жителів засоби" , - підсумував він.

Нагадаємо, у середу 30 серпня Рада Безпеки ООН на запит Росії проводила засідання у зв’язку з постачанням Україні західного озброєння.