ISW: Кремль проводить кампанію з виправдання падіння рейтингу Путіна через ситуацію на Курщині

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), Кремль проводить складну інформаційну кампанію, щоб виправдати падіння рейтингу правителя Росії Володимира Путіна через ситуацію у Курській області, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Американські аналітики вказують на те, що російські державні соціологічні агентства визнають деяке зростання невдоволення росіян Путіним і російською владою на тлі вторгнення України в Курську область.

Фонд "Громадська думка", російська державна соціологічна установа, опублікував 30 серпня опитування, проведене 25 серпня, яке показало, що 28% респондентів висловили обурення або незадоволення діями російської влади за останній місяць.

За даними експертів, це більш ніж 25% і 18% в опитуваннях, проведених цим фондом 11 серпня і 28 липня відповідно.

Респонденти опитування не висловлювали такого високого рівня незадоволення з часу опитування, проведеного в листопаді 2022 року, після першого місяця непопулярної часткової мобілізації в Росії.

Російський державний Центр вивчення громадської думки (ДЦВГД) зазначив, що рейтинг Путіна впав на 3,5 відсотка до 73,6 відсотка в період з 12 по 18 серпня – ISW зазначає, що це рекордне падіння рейтингу Путіна, навіть серед кремлівських соціологів, з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

ДЦВГД РФ оприлюднив своє останнє опитування щодо рейтингу підтримки Путіна 30 серпня, показавши додаткове падіння на 1,2 відсотка до 72,4 відсотка в період з 19 по 25 серпня.

"Ці опитування російських державних соціологічних агентств не свідчать про особливо виражене невдоволення і не є достовірним відображенням реальних настроїв у російському суспільстві.

Опитування, однак, свідчать про те, що Кремль визнає, що він повинен прийняти, що суспільне невдоволення зросло після початку вторгнення України в Курську область".

В огляді відзначають, що Кремль, ймовірно, сподівається, що обмежене визнання суспільного невдоволення захистить його від звинувачень у тому, що він ігнорує стурбованість російського суспільства українським вторгненням.

"Кремль, схоже, розпочав складну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання перед своєю внутрішньою аудиторією того, чому Росія віддає перевагу продовженню наступальних операцій на сході України, а не терміновому виведенню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії".

Ключові висновки ISW за 30 серпня: