Українським біженцям у Литві належить замінити свої документи: деталі

Українським біженцям у Литві треба буде замінити свої посвідки на проживання в кінці року. Це пов'язано із продовженням тимчасового захисту до 4 березня 2026 року, повідомляє РБК-Україна.

Кому треба буде змінювати документи та як це зробити, розповідає lrt.lt та Департамент міграції литовського МВС.

Кому треба буде звернутися для заміни документів

Як повідомляє Департамент міграції при МВС Литви, дозвіл на тимчасове проживання українським біженцям будуть видавати терміном дії до 4 березня 2026 року.

"Якщо українські біженці зараз приїжджають до Литви, то від сьогоднішнього дня їм одразу видадуть посвідку на тимчасове проживання, яка дійсна до березня 2026 року. Цим громадянам під кінець року вже нічого робити не треба" , - пояснив головний радник Департаменту міграції Рокас Пукінскас.

Водночас решті українців із тимчасовим захистом треба буде звернутися за заміною своїх документів.

За даними відомства, у Литві на підставі тимчасового захисту цифрові посвідки на тимчасове проживання наразі мають 44 921 українських біженців. Їхні дозволи на тимчасове проживання у Литві дійсні до 4 березня 2025 року.

Як і торік, ці біженці повинні змінити свої документи наприкінці цього року.

"Восени Департамент міграції поширить спеціальну інформацію з уточненнями щодо заміни тих довідок, які були видані раніше і зараз дійсні до березня 2025 року. Це буде додаткова інформація, якою саме буде процедура заміни наявних цифрових ВНП. Можливо, як і минулого року, громадянам України потрібно буде з'явитися до Департаменту фізично" , - зазначив чиновник.

Упродовж останніх тижнів у Департаменті міграції щодня реєструються в середньому 50-60 новоприбулих українських біженців.

Які права пов'язані із посвідкою на проживання для біженців

Цифрова посвідка на тимчасове проживання надає право на тимчасове проживання в Литовській Республіці та підтверджує, що його власнику надано тимчасовий захист відповідно до Директиви Ради 2001/55/ЄС. Цей документ видається лише українським біженцям від війни.

Українські біженці, які вчасно не змінили посвідку на тимчасове проживання в Литві, можуть в подальшому мати проблеми з отриманням деяких медичних послуг, подачею заявки на соціальні виплати, допомогу на дітей, подачею заявки на оплату опалення житла, компенсації гарячої чи холодної води, звертають увагу в Департаменті міграції.

"Посвідки на тимчасове проживання в Литві на підставі тимчасового захисту видаватимуться українським біженцям від війни незалежно від їхнього віку та статі у випадку, якщо вони надали всю необхідну інформацію та Департамент міграції прийняв позитивне рішення" , - зазначають у відомстві.

Цифрова посвідка на тимчасове проживання в Литві не є проїзним документом і не замінює його.

"У разі, якщо власник дозволу виїжджає за кордон, він повинен мати дійсний проїзний документ (паспорт), а цифровий дозвіл на тимчасове проживання повинен зберігатися на його смарт-пристрої або мати його роздруковану копію" , - пояснюють у Департаменті міграції.

Як замінити посвідку на проживання

Іноземець може подати заяву про заміну дозволу на тимчасове проживання за 4 місяці до закінчення строку його дії. На розгляд такої заяви і прийняття рішення відводиться 2 місяці в загальному порядку і один місяць - у терміновому порядку.

У литовській міграційній інформаційній системі MIGRIS під рубрикою для іноземців треба вказати своє громадянство і обрати розділ "Я особа, яка виїхала з України через бойові дії", а потім "Подати заяву про зміну посвідки".

Треба увійти до свого облікового запису MIGRIS, надати запитувану інформацію, вибрати відділ обслуговування клієнтів, дату та час візиту.

"Приїжджайте особисто у заброньований час. У тому випадку, якщо іноземець не має дійсного проїзного документа, при заповненні заяви необхідно додати документ, що посвідчує особу, який у нього був до цього часу. Також це може бути прострочений паспорт, посвідчення особи" , - зазначають у відомстві.

Якщо в період дії попередньої посвідки на тимчасове проживання людина оформила новий паспорт громадянина України для виїзду за кордон або нове посвідчення особи, їх обов'язково треба додати.

Зазначається, що заяву потрібно заповнювати всім особам, які хочуть змінити посвідку на тимчасове проживання. Заява за неповнолітню дитину, яка не досягла 16-річного віку, заповнює один із батьків (усиновлювач або опікун).

"При цьому в заяві обов'язково вказується ім'я, прізвище, дата народження особи, яка заповнює заяву, може бути вказаний персональний код, наданий Литвою. Заява заповнюється через MIGRIS, в заяві слід зазначити, хто подає заяву – один з батьків (усиновлювачів), опікун (піклувальник), інший законний представник або уповноважений представник" , - пояснюють у Департаменті міграції.

Після подання заяви та бронювання часу візиту всі українські біженці віком від 2 років повинні будуть особисто прийти до відділу обслуговування клієнтів.