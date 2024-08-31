Глава МЗС Чехії: Військові плани Росії не обмежуються захопленням України

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у виступі на конференції GLOBSEC.

Міністр дорікнув тим у Європі, хто вважає допустимим "умиротворення Росії" через поступки інтересами України.

"Наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні, – заявив він. – У її викривленому баченні суверенітет і цілісність сусідів і свобода їхніх громадян має відповідати російському баченню".

Він також наголосив, що Росія веде війну проти Заходу, а не проти України, тож дозволити їй отримати перемогу означатиме "фундаментально небезпечну і хитку Європу".

За словами Ліпавського, Росія розуміє твердість та силу, і саме ці інструменти мають бути задіяні.

"Російська агресія не має меж, якщо ми самі не встановимо", – пояснив він.

"Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності – нам потрібна сміливість діяти", – додав чеський міністр.

Раніше президент Чехії оголосив на конференції у Празі, що результат війни є непередбачуваним.

Утім, не всі держави ЄС дотримуються цієї думки. Уряд Орбана, зокрема, не планують змінювати політику щодо України навіть якщо Трамп програє вибори.