Прем’єр Данії: у ЄС немає незгоди щодо України та війни, лише одна країна проти

Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен наполягає, що Україна має перемогти у війні, повідомляє Європейська правда.

Про це вона заявила під час конференції GLOBSEC у Празі.

Метте Фредріксен кілька разів заявила, що перемога України є безальтернативним розвитком події, адже йдеться про перемогу не лише України.

"Немає альтернативи тому, щоби Україна перемогла у війні. Бо якщо перемагає Росія – поразки зазнає не тільки Україна, а й усі ми", – заявила вона.

Очільниця уряду наголосила, що в Євросоюзі є практично одностайна згода щодо цього.

"Європа ніколи не була настільки об’єднаною, як зараз…У нас часом бувають внутрішні дискусії. Але йдеться не про те, що 12 зе один варіант, 15 за інший. Ні, йдеться про 26 проти одного. Тобто одна країна проти всієї Європи", – заявила вона.

З публічної позиції столиць можна припустити, що йдеться про опозицію Угорщини Орбана, утім, Фредриксен не стала цього уточнювати.

Данська прем’єрка закликала тих, хто не підтримує належним чином перемогу України, "зрозуміти, наскільки небезпечною є ситуація"

Також Фредріксен повідомила у Празі, що Данія була готова передати ЗСУ F-16 ще на початку війни.