У Вірменії сталося аварійне відключення АЕС

На Вірменській атомній електростанції ввечері 30 серпня сталось аварійне відключення від енергомережі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили в Міністерстві територіального управління та інфраструктур Вірменії.

Інцидент стався близько 21:55 за місцевим часом, коли Вірменську АЕС було відключено від енергосистеми в режимі аварійної зупинкиі.

"Причиною зупинки став удар блискавки, внаслідок чого системи безпеки станції перевели станцію в режим безпечної зупинки" , – пояснюють в міністерстві.

Наразі персонал станції працює над її перезапуском.

Вірменська АЕС є єдиною атомною електростанцією на Південному Кавказі та складається з двох енергоблоків. Введена вона в експлуатацію у 1976 році та розташована приблизно за 25 кілометрів від Єревана.