Вірменія подала Азербайджану нову пропозицію для укладання мирної угоди

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Єреван запропонував Баку підписати вже узгоджені частини проєкту мирного договору, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції в суботу, 31 серпня, повідомляє News.am.

За словами Пашиняна, Вірменія направила нову пропозицію Азербайджану "буквально вчора, і об'єктивно офіційний Баку навіть не встиг ознайомитися із суттю цієї пропозиції".

Він нагадав, що в останньому проєкті мирного договору із 17 статей 13 повністю узгоджені, а ще у трьох статтях переважно узгоджений словниковий запас.

"Суть нашої пропозиції така: беремо всі узгоджені статті та формулювання і підписуємо це як мирний договір. Ми вважаємо це можливим, оскільки в них закріплені всі фундаментальні принципи миру між Вірменією та Азербайджаном", – оголосив прем’єр Вірменії.

Пашинян додав, що Єреван пропонує продовжити обговорення питань, які не будуть охоплені угодою.

"Передбачається, що після підписання договору буде встановлено і дипломатичні відносини між двома країнами, що стане додатковою платформою для обговорення всіх інших питань", – вважає він.

З кінця минулого року Азербайджан та Вірменія говорили про прогрес у переговорах стосовно укладання мирної угоди. Сторони домовились про обмін полонених, а також запустили процес делімітації та демаркації спірних ділянок кордону.

Водночас за останні місяці лідери обох держав не зустрічались, аби досягти вирішального прогресу.